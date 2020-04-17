قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء الأسبق بوكالة ناسا وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، إنه وكالة ناسا لم تفد بأن هناك كويكبًا سيضرب الأرض عن قريب، خلال شهر أبريل الجاري.

وأضاف «الباز» في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء اليوم الجمعة، أن هناك كتل كونية كثيرة في الكون بين كوكبي الأرض والمريخ، مشيرًا إلى أن جزء كبير من هذه الكتل يقترب من الأرض؛ بسبب الجاذبية الأرضية.

وأشار إلى أن معظم الكتل الكونية التي تقترب من الأرض تحترق في الغلاف الجوي قبل دخولها إلى الكوكب، لافتًا إلى أنه لم يصل الأرض أي من الكتل الكونية منذ 65 مليون عام.

كانت وكالة ناسا قد كشفت أن كويكبًا هائلاً من المقرر أن يطير فوق الأرض في شهر أبريل الجاري، ويقدر قطر الكويكب، الذى يطلق عليه اسم 52768 (1998 OR2)، نحو 1.8-4.1 كيلومتر، كما يمكن أن يكون حجمه نحو نصف حجم جبل إيفرست، ومن المقرر أن يمر الكويكب على الأرض يوم 29 أبريل.