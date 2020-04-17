قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أبرز الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين بالتزامن مع حلول شهر رمضان هو توجيه كل المتاجر الكبرى «السوبر ماركت»، بأن تُخفض أعداد زبائنها بنسبة 25% من طاقة المكان، وكذلك كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «حسام الدين» في مداخلة هاتفية لفضائية «Ten»، مساء اليوم الجمعة، أنه تم التنبيه على كل السلاسل التجارية بتوفير أماكن حضارية لانتظار المواطنين في الخارج، مع الحرص على عدم حدوث تكدس في أماكن الانتظار.

وأكد أن جميع السلع متوفرة وبتخفيضات جيدة جدًا، مشددًا على عدم التكالب والتكدس حول السلع الذي من شأنه أن يمثل خطورة على صحة المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات التي تتخذها وزارة التموين؛ لضمان عدم حدوث تكدس وازدحام، مستطردًا: «معلش استحملوا معانا شوية واتبعوا تعليمات وزارة الصحة والتزموا التباعد، واللي يلاقي سوبر ماركت زحمة يشوف غيره أو يستنى برة نص ساعة».