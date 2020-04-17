روسيا والسعودية تؤكدان التزامهما بالاتفاق التاريخي حول خفض إنتاج النفط

أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ونظيره السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، التزام بلديهما بـ"الاتفاق التاريخي" حول خفض إنتاج النفط.

وأفادت وزارة الطاقة الروسية بأن نوفاك والأمير عبد العزيز بن سلمان أجريا، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية "في إطار الاتصالات الدورية بشأن الأوضاع في أسواق النفط"، حيث "أكد كلا الجانبين في بيان مشترك عقب المحادثات أن روسيا والسعودية أنجزتا عملا حثيثا بهدف التوصل إلى الاتفاق التاريخي مع دول أوبك بلس وعدد من المنتجين الآخرين حول تحقيق استقرار سوق النفط"، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم الإخباري.

وشدد الجانبان على "التزام كلا البلدين بشكل راسخ بتطبيق التخفيضات المستهدفة المتفق عليها، وسيستمران في مراقبة أوضاع السوق النفطية عن كثب".

كما شدد نوفاك وبن سلمان على أن روسيا والسعودية "على أتم الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك بلس والمنتجين الآخرين، إذا تطلبت الضرورة ذلك".

كما أعربا عن ثقة روسيا والسعودية بأن الشركاء في اتفاق "أوبك بلس" والمنتجين الآخرين سينفذون التزاماتهم لتحقيق الأهداف المرجوة.

واتفقت الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والأطراف الكبرى الأخرى المنتجة للنفط بقيادة روسيا، في إطار عمل مجموعة "أوبك بلس"، يوم 12 أبريل، على تقليص الإنتاج النفطي بواقع 7ر9 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو، عقب هبوط حاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب عوامل عدة على رأسها تفوق العرض على الطلب وجائحة فيروس كورونا المستجد.