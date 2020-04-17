جماعات حقوقية تحذر: السجون المكدسة بالفلبين ربما تواجه كارثة كورونا

حذرت جماعات حقوقية وإنسانية دولية اليوم الجمعة من احتمال نشوب "كارثة" داخل السجون المكدسة في الفلبين بعد أن أكدت السلطات إصابة 18 نزيلا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

فقد أثبتت الاختبارات إصابة تسعة نزلاء في سجن "كويزون سيتي" بفيروس كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، بينما تأكدت إصابة تسعة أشخاص يعملون في سجون مختلفة، تابعة لمكتب إدارة السجون و تنفيذ العقوبات، بالفيروس.

وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومقرها نيويورك إن حالات الإصابة بالفيروس بمدينة كويزون أظهرت "لماذا أنه أمر حاسم للحكومة بأن تسعى بشكل نشط لإطلاق سراح المحتجزين بشكل مبكر، المتهمين بجرائم منخفضة المستوى ولا ترتبط بالعنف، بالإضافة إلى النزلاء المرضى وكبار السن".

وقال فيل روبرتون، نائب مدير إدارة آسيا بالمنظمة الحقوقية "تحتاج الحكومة للتعامل بشكل فوري لمواجهة ما يمكن أن يكون كارثة داخل السجون المكتظة في البلاد قبل فوات الأوان".

وقال المتحدث باسم مكتب إدارة السجون و تنفيذ العقوبات، خافير سولدا، إن النزلاء المصابين معزولون حاليا في منشأة حجر مع غيرهم من المحتجزين، الذين ظهرت عليهم أعراض الفيروس بينما يتعافى الموظفين المرضى في منازلهم.

ويوجد حاليا نحو أربعة آلاف نزيل في سجن مدينة كويزون رغم أنه شيد قبل ستة عقود ليسع 800 سجين فقط.

وكانت وزارة الصحة قد سجلت حتى اليوم الجمعة 218 حالة مؤكدة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5878، وسجلت الوزارة أيضا 25 حالة وفاة إضافية ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 387 فيما وصل عدد المتعافين إلى 487.

وساعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، مدينة كويزون على بناء خيمة عزل بسعة 48 سريرا الأسبوع الماضي. وتعمل حاليا على توسيع سعة الخيمة إلى 150 سريرا.

وقال رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوريس ميشيل: "نحن قلقون للغاية بشأن تأكيد وجود حالات كوفيد-19 في سجن مدينة كويزون ونواصل مساعدة سلطات السجون بخبراتنا الفنية وغير ذلك من أوجه الدعم".