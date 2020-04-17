نقل مهاجرين من على متن سفينة «آلان كردي» الألمانية إلى سفينة عزل صحي إيطالية

جرى اليوم الجمعة نقل 146 مهاجرا أنقذتهم سفينة "آلان كردي" الألمانية الخيرية غير الحكومية إلى عبارة إيطالية حيث من المقرر أن يخضعوا للحجر الصحي.

وقال جوردن إزلر المتحدث باسم منظمة "سي آي" الخيرية إن طاقم "ألان كردي" سيتم عزله على متن السفينة، منتقدا مطالبة الحكومة الألمانية في برلين للسفينة بوقف عمليات الإنقاذ بدعوى أنه لا يوجد في الوقت الراهن بمنطقة البحر المتوسط مواني مستعدةلاستقبال مهاجرين.

وقال وزير المواصلات في روما اليوم الجمعة إن حرس الحدود الإيطالي نقل المهاجرين من سفينة ألمانية إلى العبارة "رافائيل روبتاتينو" التابعة لشركة تيرينيا الخاصة أمام صقلية.

وذكر رئيس مدينة باليرمو ليولوكا أورلاندو أن المهاجرين يخضعون لفحص لمعرفة ما إذا كان بينهم مصابون بالفيروس، ومن المقرر أن يمضوا أسبوعين على متن العبارة ، التي ترسو على بعد ميل بحري واحد قبالة ميناء باليرمو.

ويأتي الإجراء غير المعتاد بعد أن قالت الحكومة الإيطالية الأسبوع الماضي إنها لم تعد قادرة على استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم على أراضيها بسبب وباء كورونا المستجد.

ويشرف الصليب الأحمر الإيطالي على الإجراءات.

وأنقذت سفينة آلان كردي، التي تديرها مؤسسة "سي - آي" الألمانية غير الربحية، 150 شخصا في السادس من أبريل، ولكن تم إجلاء أربعة منهم بالفعل قبل اليوم لأسباب طبية.

وأغلقت كل من إيطاليا ومالطا موانئهما أمام المهاجرين بسبب الصعوبات التي يفرضها وباء كورونا المستجد، مما أثار انتقادات جماعات حقوقية.