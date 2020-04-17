بدء وضع أسئلة بوكليت الثانوية العامة

مصدر بالتعليم: الالتزام بالمنهج حتي 15 مارس ومواصفات الورقية الامتحانية مثل العام الماضي للمستويات المعرفية

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ " الشروق" إنه تم البدء في وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بنظام البوكليت، من قبل اللجنة الفنية المشكلة التي تم اختيارها لوضع الأسئلة، وأضاف المصدر أن مواصفات الورقة الامتحانية هي نفس مواصفات العام الماضي للمستويات المعرفية وهي (التذكر، الفهم، تطبيق وتحليل، تركيب، تقويم).

وأوضح المصدر أنه صدرت تعليمات مشددة إلي لجنة وضع الأسئلة بالالتزام بالمنهج المقرر علي الطلاب حتي 15 مارس ( وقت توقف الدراسة)، الابتعاد عن الأسئلة السياسية أو التي ذات طابع خلافي، أن يكون عدد الأسئلة مناسبا للزمن المحدد للإجابة، وأن تقيس الأسئلة جميع المستويات المعرفية، وأن تكون صياغة السؤال صحيحة ليكون مفهوما للطالب، وعند وضع أسئلة اختيارية لابد أن تكون من نفس النوع ومستوي الصعوبة ونفس مستوي القياس.

وأشار إلي أن اللجنة ستقوم بوضع أربع امتحانات مختلفة لكل مادة، سيتم اختيار واحد فقط من بينهم فيما بعد، ليتم البدء بعد ذلك في طباعة البوكليت وفقا لعدد طلاب الثانوية العامة لهذا العام، المقدر بـ 650 ألف طالب وطالبة هذا العام.

ونصح الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة الطلاب بالتدريب علي شكل وأسئلة الامتحان من خلال النماذج الاسترشادية وامتحانات الأعوام السابقة والتي تم طرحها علي الموقع الرسمي للوزارة، مشيرا إلي أن هذه الامتحانات وفقا للمواصفات الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

من جانب أخر، انتهت الوزارة من تعيين رؤساء لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة للدورين الأول والثاني في القطاعات الأربع ( القاهرة والاسكندرية وأسيوط والمنصورة) ، وذلك ضمن استكمال إجراءات التجهيز للامتحانات المقرر عقدها 7 يونيو المقبل.