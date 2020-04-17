ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في جنوب سيناء إلى 28 حالة

أكد مصدر طبي بمحافظة جنوب سيناء، أن إجمالي عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 "، بالمحافظة وصل إلى 28 حالة إيجابية، بينهم موظفين في مستشفى شرم الشيخ الدولي، كما ثبت إيجابية إصابة موظف يعمل بمكتب بريد شرم الشيخ، وعلى الفور جرى نقله مستشفى العزل بأبو خليفة، وغلق المكتب وتعقيم المبنى كاملًا.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه جرى عزل صحي لجميع المخالطين للحالة التي ثبت إصابتها بمكتب البريد، داخل عمارة سكنية تقع خلف مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأخذ عينات منهم لتحليلها، وجرى تعقيم المستشفى، ويجري استقبال حالات طوارئ بها فقط.

وذكر أن القوات المسلحة تقوم بأعمال التطهير والتعقيم الدوري لكافة أقسام مستشفى شرم الشيخ، حرصًا على صحة العاملين بها، خاصة أن نتائج التحاليل أثبتت إيجابية حالتين من العاملين بالمستشفى لفيروس كورونا.

وأشار المصدر الطبي إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تعافت من المصابين بكورونا بلغ 4 حالات وجميعهم خرجوا من مستشفى العزل بأبو خليفة، أخرهم سائحة أوكرانية.

وأكد أن أعمال التعقيم والتطهير مستمرة بكافة المناطق والمنشآت، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مديرية الصحة، لمنع انتشار الفيروس.