ارتفاع الأسهم في آسيا رغم الانكماش في الصين

ارتفعت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بقوة اليوم الجمعة على الرغم من أول انكماش اقتصادي في الصين منذ عام 1992 وسط أزمة تفشي فيروس كورونا.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 51ر494 نقطة أو ما يعادل 56ر2% ليصل إلى 71ر19784 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

وقررت حكومة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي يوم الخميس توسيع حالة الطوارئ في اليابان لتشمل كامل البلاد بعد أن كانت سبع مقاطعات، حيث تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد عتبة 10 آلاف اصابة.

وارتفع مؤشر كوسبي القياسي في كوريا الجنوبية بنسبة 54ر3 بالمئة بعد يوم واحد من تحقيق الحزب الديمقراطي الكوري الحاكم بزعامة الرئيس مون جاي إن والأحزاب الموالية انتصار ساحق في الانتخابات البرلمانية بالبلاد.

وارتفع مؤشر أستراليا إس اند بي / إيه إس اكس 200 القياسي بنسبة 07ر2 بالمئة وقفز مؤشر أوول أورديناريز الأوسع نطاقا بنسبة 1ر2 بالمئة.

وقفز مؤشر هانج سنج في بورصة هونج كونج بنسبة 4ر2 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 88ر0 بالمئة.

وأظهر الاقتصاد الصيني انخفاضا تاريخيا بنسبة8ر6 بالمئة في الربع الأول من العام وسط عمليات إغلاق واسعة النطاق سببها تفشي المرض، وهو الانكماش الأول منذ أن بدأ نشر البيانات الربع سنوية في عام 1992.