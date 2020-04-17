 تطهير وتعقيم قسمي شرطة مينا البصل وكرموز غرب الإسكندرية - بوابة الشروق
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تطهير وتعقيم قسمي شرطة مينا البصل وكرموز غرب الإسكندرية

عصام عامر
نشر فى : الجمعة 17 أبريل 2020 - 4:21 م | آخر تحديث : الجمعة 17 أبريل 2020 - 4:21 م

شهد، قسمي شرطة، كرموز، ومينا البصل، التابعين لمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة تطهير وتعقيم شاملة، لكافة المكاتب، والطوابق، وأماكن الحجز، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية الذي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشملت عملية التعقيم، تطهير الأسطح والأرضيات أيضًا، باستخدام المطهرات، وبالنسب التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، بواسطة مواتير الرش، والرشاشات اليدوية، بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية في الإسكندرية، ومسئولي حي غرب، وذلك حفاظا على الصحة العامة، لضباط وأمناء وأفراد لشرطة ولمواطنين الذين يترددون على تلك الأقسام الشرطية.

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