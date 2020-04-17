 الأوقاف تتابع تنفيذ قرار غلق المساجد وعدم إقامة صلوات الجمع والجماعات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأوقاف تتابع تنفيذ قرار غلق المساجد وعدم إقامة صلوات الجمع والجماعات

<br/>وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 17 أبريل 2020 - 6:20 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 أبريل 2020 - 6:20 ص

تتابع الغرفة المركزية بوزارة الأقاف، تنفيذ قرار غلق المساجد، وعدم فتحها بأي حال من الأحوال، وعدم إقامة صلوات الجمع والجماعات.


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