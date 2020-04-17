الأوقاف تتابع تنفيذ قرار غلق المساجد وعدم إقامة صلوات الجمع والجماعات

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تتابع الغرفة المركزية بوزارة الأقاف، تنفيذ قرار غلق المساجد، وعدم فتحها بأي حال من الأحوال، وعدم إقامة صلوات الجمع والجماعات.