أفغانستان تمدد حظر التجوال في العاصمة لمواجهة تفشي كورونا

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قررت حكومة أفغانستان، اليوم الجمعة، تمديد العمل بحظر التجوال الساري في العاصمة كابول، مع استثناء موظفي 30 مؤسسة حكومية وغير حكومية.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن طارق عريان المتحدث باسم وزارة الداخلية، قوله :"إن مجلس وزراء جمهورية أفغانستان قرر تمديد حظر التجوال في كابول".

وقال :" إن وزارة الداخلية الأفغانية أصدرت تعليمات لسكان كابول بوقف التحركات غير الضرورية داخل العاصمة وإلا سيواجهون تحقيقات صارمة من جانب قوات الشرطة".

وأضاف أن الحكومة الأفغانية قررت استثناء موظفي 30 مؤسسة حكومية وغير حكومية من القيود الجديدة، وعلى رأسهم العاملين في لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وزارات الدفاع والداخلية والمالية ووزارة الخارجية والتعليم العالي والصحة العامة إلى جانب الأطباء والعاملين في المستشفيات الحكومية والخاصة بما في ذلك الصيدليات وموظفي جمعية الهلال الأحمر وغيرهم.