منح عائلة من التاميل محتجزة للترحيل في أستراليا مهلة إضافية

تلقت عائلة من التاميل تطلب اللجوء، والتي تعتبر في قلب نزاع ساخن في أستراليا، مهلة بعد أن قضت محكمة اتحادية في ملبورن بعدم منح الأبنة الصغرى "عدالة إجرائية" لطلبها الحصول على تأشيرة حماية.

ويتم احتجاز الوالدين ناديسلينجام- المعروف باسم ناديس- وبريا اللذين وصلا بشكل منفصل باستخدام قارب من سريلانكا في عامي 2012 و 2013، وطفليهما من مواليد أستراليا ، منذ أكثر من عامين.

وتم رفض طلبات أفراد الأسرة الثلاثة الآخرين، بينما تتعلق الإجراءات القانونية الحالية بأصغر فرد في الأسرة، ثارونيكا، التي تبلغ من العمر عامين، والتي لم يتم تقييم طلبها بالحصول على حق اللجوء للحماية من قبل السلطات بشكل مناسب.

وتُحتجز الأسرة المكونة من 4 أفراد، من بينهم طفلان /4 أعوام وعامان/ مولودان في أستراليا، في مركز احتجاز في جزيرة كريسماس النائية.

ورفض وزير الشؤون الداخلية بيتر دوتون التراجع عن القرار على الرغم من الضغوط المتزايدة من المجتمع والساسة المعارضين للسماح للأسرة بالبقاء.

وتقول الأسرة إنها قد تواجه اضطهادا إذا تم إعادتها إلى سريلانكا، بسبب ارتباط أفراد من أقاربهم بحركة نمور التاميل.

وحاربت "حركة نمور تحرير تاميل إيلام" من أجل وطن مستقل لجماعة الأقلية العرقية، وانتهى الصراع الذي استمر قرابة 26 عاما في الأجزاء الشمالية والشرقية من سريلانكا، بهزيمة مقاتلي التاميل في عام 2009.