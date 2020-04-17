ما زال فيروس كورونا مستمر في التخييم بأضراره على العالم، يحصد الأرواح ويسقط المصابين، في وقت لا تزال التوقعات بشأن الأسابيع المقبلة غير حاسمة، نظرا لانتقال الفيروس من دولة لأخرى ومن مدينة لجارتها، توقع بعض العلماء والخبراء كيف سيغدو العالم بعد انتهاء أزمة الوباء، وكيف ستؤثر الأزمة الحالية على الدول في السنوات المقبلة؟

وسلط تقرير أعدته شركة ديوليت البريطانية، الأكبر في الخدمات المهنية بالعالم، بالتعاون مع شركة البرمجيات الأمريكية سيلز فورس، الضوء على أربعة سيناريوهات يمكن أن ينتهجها العالم، في الفترة من 3 إلى 5 سنوات مقبلة، جميعها تروي قصة عالم تغير بشكل جذري بعد انتهاء الفيروس، سواء تغيرات بقصد المساعدة في الاستعداد لمواجهة أي أزمة مماثلة، أو تغيرات فرضها تداعيات الفيروس وأضراره، وفقا لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.

وقال أندرو بلاو، المدير الإداري لشركة ديوليت، والباحث الرئيسي بالدراسة: "بدلا من توقع تنبؤات محددة، ركزنا على تحديد عدة سيناريوهات في تقرير يلقي فيه الضوء على التغيرات التي قد تطرأ على العالم، بالاستناد إلى سياسات الدول وتأثيرات الفيروس حتى الآن".

- حرب طبقية

في هذا السيناريو، توقع الخبراء أن تسير معركة العالم ضد الفيروس بشكل أفضل مما كان متوقعًا، حيث تستطيع الدول السيطرة على تفشي المرض، أو يتمكن العلماء من إنتاج لقاح لعلاجه، ولكنه لا مفر من تأثير الفيروس على الاقتصاد؛ نتيجة التكاليف الاقتصادية الباهظة التي تكبدتها الدول، وانخفاض الاقتصاد المحلي لبعضها، الذي سيؤثر بدوره على الشعوب خاصة الطبقة الوسطى والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ففي حين تعمل الحكومات في معظم الدول بوضع خطط لاحتواء الفيروس بشكل عام، ويتقيد المواطنون والموظفون بالإجراءات المفروضة عليهم للإسراع من حصر تفشي الفيروس، إلا أن التوترات والحروب الطبقية ستزيد حيث تتحمل الطبقات الدنيا والمتوسطة العبء الأكبر من الضرر الاقتصادي.

وحول ملامح الحياة لدى المواطنين عامة بعد انتهاء الأزمة، قال الباحث الرئيسي إن الحياة اليومية ستظل مستقرة نسبيا من نواح عديدة، فيما ستجعل الحياة تحت الحظر والإغلاق المواطنين ممتنون للالتقاء بأصدقاءهم وأحبائهم، وتقود البعض لإعادة تقييم بعض عاداتهم وسلوكياتهم وربما وظائفهم، بعد الفترة التي قضاها البعض في العمل من المنازل والبيع عبر الإنترنت.

- تغير ترتيب القوى العالمية

يرى الخبراء أن الصين ودول شرق آسيا الأخرى ستكون قادرة على إدارة الأزمات الناتجة عن الفيروس أكثر من الدول الغربية، فقد أظهر تعاملهم مع انتشار الفيروس، من خلال عمليات الإغلاق التي فرضت بشكل صارم وتكنولوجيا مراقبة المصابين، قدراتهم في مكافحة الوباء والتعامل مع الأزمات، وتكهن الخبراء بأنه إذا ثبت أن قدرة الدول الغربية في التعامل مع الأزمة غير متساوية مع دول شرق أسيا، فقد تتحول القوة العالمية إلى الصين وجيرانها.

وبالرغم من صعوبة تحديد التأثيرات السياسية للأزمة، إلا أن الباحث الرئيسي أكد أن النظرة لدول شرق آسيا ستتغير إذ ستصبح مثال إيجابي لكيفية إدارة الأزمات بالنسبة للحكومات الغربية، فقد أثبتوا أن التكنولوجيا التي يستخدمونها لا تقدر بثمن في التصدي للأزمات كالمعركة ضد الفيروس.

- سطوع نجم بعض الشركات

يتوقع هذا السيناريو أن تستمر أزمة كورونا لمدة من الوقت، لا هي طويلة ولا قصيرة، حيث يصعب احتواء المرض سريعا، وتزيد فترات الإغلاق والإضرار باقتصاد الدول، لتضطر الحكومات للاستعانة بالشركات الكبري لمساعدتها في احتواء الفيروس، سواء بالمساعدات المادية أو الانتاجية.

إذ تتدخل الشركات الكبرى من القطاعين العام والخاص للمساعدة في حل الأزمة، عندما لا تستطيع حكومات الدول التعامل مع التأثيرات وحدها، كما حدث في بعض الحالات كإصلاح شركات التكنولوجيا الأمريكية أجهزة التفس والتهوية المكسورة للحكومة، وتطوير شركتي أبل وجوجل تطبيقات للمساعدة في مكافحة الوباء.

لذلك، في هذا السيناريو ستلعب الشركات دورًا أكبر في حياة المواطنين، حيث سيصبح الشعب ممتن لمساعدتها للحكومة في احتواء الأزمة وانقاذهم من تفشي الفيروس، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عصر مزدهر للغاية بالنسبة للشركات الكبرى، نتيجة الثقة التي ستزرع في المواطنين تجاهها.

- عالم معزول

يعد هذا السيناريو الأسوأ على الإطلاق، فهو يتخيل ثبوت استحالة احتواء الفيروس واستمراره في الانتشاره لمدة طويلة حول العالم، أو تكرر انتشاره مرة أخري في الدول التي استطاعت التغلب عليه، في وقت لا يتمكن العلماء من الوصول لعلاج فعال وبكميات كبيرة، فتتصاعد أعداد الوفيات من جديد وتزيد الاضطرابات الاجتماعية وتنهار اقتصادات الدول.

ونتيجة لذلك، تتجه الدول إلى دواخلها وتحد من الاتصال بالعالم الخارجي، وتنعزل عن بعضها البعض لصالح أمنها القومي، وعن الحياة في مستقبل هذا السيناريو، قال الباحث الرئيسي إن الدول ستتأثر بنسب مختلفة، ومع ذلك سيعيش العالم في عزلة، فستكون الدول أقل ارتباطًا وأقل ثقة ببعضها البعض، وسيضعف التطوير والتقدم، وسيكون الأهم لكل دولة الحفاظ على حياة مواطنيها.

فسيكون سيناريو مظلم، حيث تستخدم الحكومات التكنولوجيا للمراقبة والتحكم في الشعوب، لتعزلهم عن العالم الخارجي، حيث تقل الرحلات والسفر وتغلق الحدود، وتحد الدول من التجارة مع بعضها البعض، ويسيطر جنون الارتياب أو ما يسمى بالـ"البارانويا" على المواطنين.

- أي سيناريو هو الأقرب؟

قال الباحث الرئيسي إن السيناريوهات الواردة في التقرير تهدف إلى مواجهة المواطنين في دول العالم بأي واقع محتمل حتى لا يتفاجئ البعض، موضحا أن الهدف هو حث القراء على التفكير والاستعداد ذهنيًا للسيناريوهات المحتملة خلال السنوات المقبلة، حتى تلك التي لا تبدو واقعية.

فيما قال خبير الاتجاهات الشهير، دانييل ليفين: "حتى أفضل السيناريوهات تبدو سيئة للغاية"، متابعا أن التقرير يحلل مهمة صعبة وهي النظر إلى السنوات المقبلة وتأثير أزمة الفيروس على العالم، مؤكدا أن المستقبل من المحتمل أن يكون مزيجًا من السيناريوهات الأربعة.