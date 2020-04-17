«حكاية بنوتة» مبادرة لعدم إجبار القاصرات على الزواج

فتايات "إعلام" يطلقن "حكاية بنوتة" للتوعية ضد زواج القاصرات

مبادرة "حكاية بنوتة" ترفع شعار"سهلها ما تعقدهاش.. وعلى الجواز ماتضغطهاش"



أطلقت ثلاث فتايات بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة "MSA" وهم مريم أشرف وشدا حسام ورضوى أحمد مبادرة تحت عنوان "حكاية بنوتة" ضمن مشروع تخرجهم.

المبادرة تهدف إلى توعية الأمهات فى المجتمعات الشرقية لعدم ضغط الفتايات وإجبارهن على الزواج وبخاصةٍ القاصرات منهن، ومحاولة عدم نشر ثقافة "ظل راجل ولا ظل حيطة"، وأهمية أن تستوعب الأم أن كلمة "عانس" هى كلمة مُهينة لا تستحق أبنتها أو الفتاة بشكل عام أن تُطلق عليها، وكأنه جرم وعار.

المبادرة بدأت منذ أسابيع قليلة بصفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وشاركت فيها ودعمتها أكثر من شخصية مجتمعية منهم الإعلامية لمياء فهمى والفنانة سلمى الديب والكاتب والروائى الدكتور خالد زيدان.

وتحاول الفتايات الثلاث مُطلقى المبادرة أن يقنعوا الأمهات فى القرى والنجوع والمُدُن أن نجاح الفتاة من الممكن أن يكون فى أشياء أخرى غير الزواج، وتشمل المبادرة على شعارات عدة أبرزها "سهلها ما تعقدهاش.. وعلى الجواز ماتضغطهاش".

وعلى صعيدٍ آخر طالبت المبادرة الأمهات بضرورة استغلال فرصة تواجدهم فى المنازل هذه الأيام بسبب فيروس "الكورونا" واستغلال هذا الوقت لتوطيد علاقتهم ببناتهن وتعليمهن أو حتى التعلم معهم أشياء جديدة تفيدهم كتحضير أطعمة صحية لرفع المناعة أو القراءة معًا أو الحصول على دورة تدريبية أونلاين معًا وغيرها.