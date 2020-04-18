وزير المالية الألماني: نحتاج إلى نمط حياة جديد على المدى الطويل

ناشد وزير المالية الألماني أولاف شولتس المواطنين في ألمانيا إلى التعود على نمط الحياة المصحوبة بفيروس كورونا.

وقال شولتس الذي يعمل أيضا نائبا للمستشارة الألمانية مساء اليوم الجمعة في تصريحات لبرنامج "بؤرة الاهتمام "" بالقناة الأولى في التلفزيون الألماني: "نحتاج الآن إلى تطبيع حياتنا على المدى البعيد بسبب الوباء."

وأضاف شولتس أنه طالما لا توجد طرق علاج لأصحاب الأمراض المعضلة ولا لقاحات لعلاج الفيروس، فيجب على المرء أن يتعلم أن يتعايش مع الفيروس كحقيقة داخل المجتمع.

وأكد شولتس قائلا إنه حتى في حال اكتسبت الحياة طابعا عاديا فإن "الأمر لن يعود كما كان، لأننا يجب أن نراعي الحذر دائما أن نبقي العدوى تحت السيطرة."

ودافع شولتس مرة أخرى عن قواعد التضييق على الحياة العامة قائلا: "لقد حققنا في ظل مثل هذه الإجراءات المكثفة شيئا أبهرنا به كثيرين خارج ألمانيا، هو تراجع نسبة العدوى"، مشيرا إلى أنه مع ذلك ليس من المؤكد أن يستمر الحفاظ على هذا الأمر.

أضاف شولتس قائلا: "لذلك فعلينا الآن أن نكون في غاية الحذر وأن نراعي من خلال الخطوات التي يتم مناقشتها وتدبرها بذكاء أن تعود الحياةالاجتماعية ثانية إلى الازدهار".