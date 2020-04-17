 بعد اعتراضهم على دفنها.. أهالي قرية شبرا البهو يعتذرون للطبيبة المتوفية بكورونا سونيا عبد العظيم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد اعتراضهم على دفنها.. أهالي قرية شبرا البهو يعتذرون للطبيبة المتوفية بكورونا سونيا عبد العظيم

لافتة الاعتذار التي وجهها أهالي قرية شبرا البهو بالدقهلية للطبيبة المتوفية بعد إصابتها بكورونا
لافتة الاعتذار التي وجهها أهالي قرية شبرا البهو بالدقهلية للطبيبة المتوفية بعد إصابتها بكورونا
نعمان سمير
نشر فى : الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:04 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:04 ص

علق أهالى قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، لافتات على مداخل القرى، اعتذارا على ما حدث بالقرية في حق الدكتورة سونيا عبد العظيم السبت الماضى.

وكان الأهالى اعترضوا طريق سيارة الإسعاف، التى تقل جثمان الدكتورة، رافضين دفنها بمقابر الأسرة بالقرية.

يذكر أن أهالي قرية «شبرا البهو»، بمحافظة الدقهلية، رفضوا دفن جثمان الطبيبة سونيا عبد العظيم، المتوفية جراء إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر الـ 64 عامًا، حيث انتقلت لها العدوى من نجلتها القادمة من دولة أوروبية.

وتمكنت أجهزة الأمن بفض التجمعات والسماح لأسرة الطبيبة بدفنها، كما تم القبض على 23 من أهالي القرية لتحقيق معهم في الواقعة.

فيما أمر النائب العام بحبس 23 متهمًا خمسة عشر يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاشتراك في ارتكاب عمل إرهابي وهو منع دفن جثمان الطبيبة المتوفاة سونيا عبد العظيم عارف على خلفية إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلم باستخدام القوة والعنف.

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