علق أهالى قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، لافتات على مداخل القرى، اعتذارا على ما حدث بالقرية في حق الدكتورة سونيا عبد العظيم السبت الماضى.

وكان الأهالى اعترضوا طريق سيارة الإسعاف، التى تقل جثمان الدكتورة، رافضين دفنها بمقابر الأسرة بالقرية.



يذكر أن أهالي قرية «شبرا البهو»، بمحافظة الدقهلية، رفضوا دفن جثمان الطبيبة سونيا عبد العظيم، المتوفية جراء إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر الـ 64 عامًا، حيث انتقلت لها العدوى من نجلتها القادمة من دولة أوروبية.

وتمكنت أجهزة الأمن بفض التجمعات والسماح لأسرة الطبيبة بدفنها، كما تم القبض على 23 من أهالي القرية لتحقيق معهم في الواقعة.

فيما أمر النائب العام بحبس 23 متهمًا خمسة عشر يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاشتراك في ارتكاب عمل إرهابي وهو منع دفن جثمان الطبيبة المتوفاة سونيا عبد العظيم عارف على خلفية إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلم باستخدام القوة والعنف.