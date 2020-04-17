بوتين: تأجيل العرض العسكري لاحتفالات «يوم النصر» بسبب كورونا

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي - صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

قررت روسيا تأجيل عرض عسكري ضخم مقرر الشهر المقبل بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في نهاية الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله أمس الخميس إن جائحة كورونا هي السبب وراء التأجيل.

وكان العرض الضخم الذي يقام في التاسع من مايو سنويا، "يوم النصر"، يمثل أهم حدث سياسي في روسيا خلال العام الجاري.

وأضاف بوتين أنه يتعين إقامة العرض خلال العام الجاري.

ولم يحدد الرئيس الروسي موعدا جديدا للعرض، إلا أن وزارة الدفاع الروسية تمسكت بالموعد الأصلي حتى اللحظة الأخيرة، غير أن قدامى المحاربين، وجهات أخرى، ناشدوا بوتين تأجيل الحدث.

وألغى بوتين جميع الاحتفاليات الكبرى التي ترتبط باحتفال التاسع من مايو المقبل.

وكان من المقرر أن يحضر الحفل الذي تقيمه موسكو بمناسبة انتهاء الحرب العالمية الثانية ضيوف من دولة عديدة، بينهم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، كما كان من المقرر إقامة عرض عسكري ليكون الأكبر في تاريخ روسيا.

ويعد العرض العسكري الذي يقام في الميدان الأحمر بالعاصمة الروسية موسكو تظاهرة كبرى لاستعراض قوة روسيا العسكرية.

ويتابع مئات الآلاف من الروس الحدث التاريخي في شوارع موسكو سنويا، ويشاهدون الدبابات والمدرعات الحاملة للصواريخ وهي تمر عبر شوارع العاصمة.

وتتمثل ذروة الحدث في العرض الجوي الذي تقوم به القوات الجوية الروسية.

ولا تحيي روسيا بهذا الحدث فقط دور الاتحاد السوفيتي السابق دوليا كمحرر لأوروبا من هتلر، وإنما تستغل "النصر الكبير" في إطار ثقافة التذكر وكعنصر ترابط داخل المجتمع.