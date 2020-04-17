الدنمارك تسمح لأطباء الأسنان ومصففي الشعر باستئناف أنشطتهم

أفادت الحكومة الدنماركية، بأنه من المقرر أن يستأنف مصففو الشعر نشاطهم، وكذلك أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي ومدارس القيادة بداية من يوم الاثنين المقبل، في أعقاب توقفهم عن العمل لمدة شهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت حكومة الأقلية التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بزعامة رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن عن هذه الخطوات اليوم الجمعة، بعد إجراء محادثات الليلة الماضية مع أحزاب أخرى ممثلة في البرلمان.

وكتب فريدريكسن على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "اتفاق! أشعر بالسعادة البالغة لاتفاق جميع الأحزاب في البرلمان هذا المساء (ليلا في الواقع) على توسيع المرحلة الأولى من استئناف النشاط".

ونال الاتفاق دعم أحزاب تؤيد حكومة فريدريكسن، بالإضافة إلى أحزاب معارضة رئيسية، بينها الحزب الليبرالي الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، وحزب الشعب الدنماركي.