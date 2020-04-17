فى كتابه «سلاطين المماليك والأوبئة» والموت الذى ظهر للمصريين فى كل الطرقات:



فى كتابه «عصر سلاطين المماليك» يستعرض أستاذ التاريخ الدكتور قاسم عبده قاسم، تاريخ الأوبئة التى حملتها الرياح إلى المصريين، مؤكدًا أن فى بعض الأحيان كان الوباء سببًا فى حدوث مجاعة أو العكس.

ويضيف عبده قاسم، فى كتابه الصادر عن دار «الشروق»، أنه ما بين عاميّ 694 و 695 هجرية ــ 1294 و1295 ميلادية حدثت مجاعة رهيبة عقب هبوط نهر النيل، وكانت الصورة قاتمة للغاية، فقد كثر الشُح، ووقفت الأحوال واشتد البكاء وعظم الضجيج فى الأسواق من شدة الغلاء، ووصل الأمر بالناس إلى أكل القطط والكلاب والحمير والبغال، حتى أن الكلب السمين صار يُباع بخمسة دراهم، والقط بثلاثة دراهم على ما يذكر المؤرخ ابن إياس.

ثم بعد خمسين عامًا، فى عام 749 هجرية، شهدت البلاد وباء مروعا اجتاح الأرض من أقصاها إلى أقصاها ليخرب البناء السكانى فى العالم المعروف آنذاك، وقد كان هذا الوباء المروع مقدمة لتناقص أعداد السكان فى الشرق وفى أوروبا على حد سواء، وقد عرف المسلمون هذا الوباء الشامل «الطاعون» باسم «الفناء الكبير»، فى حين عرفه الغرب الأوروبى باسم «الموت الأسود»، وكان من أعراض هذا الوباء الذى أفاض المؤرخون والرحالة فى وصف تأثيراته أن يبصق المصاب دمًا ثم يصيح ويموت.

والفناء الكبير قضى على أعداد كبيرة من السكان بحيث لم يستطع الأحياء دفنهم أو تغسيلهم وفى الريف لم تجد الأرض من يزرعها.

وقد بدأ هذا الوباء المروع ينشب أنيابه فى مصر فى خريف عام 748 هـ 1347 مـ، ثم اشتدت وطأته مع بداية العام التالى، واستمر يمزق فى الجسد المصرى حوالى عامين، وقد تراوحت أعداد ضحاياه ما بين عشرة آلاف وعشرين ألف نسمة يوميًا، وتزايد عدد الموتى بحيث صار الناس يحملونهم على السلالم والأبواب والألواح الخشب، وانقطع البعض لتغسيل الموتى، كما انقطع البعض الآخر للصلاة عليهم، ويبدو أن القبور كانت أقل من أن تستوعب هذه الأعداد الكبيرة، فلجأ الناس إلى دفن عدة جثث فى الحفرة الواحدة، وامتلأت الطرقات والمساجد بجثث الضحايا، وكان الوباء فتاكًا لدرجة أن الأدوية لم تكن تجدى نفعًا، وذلك لسرعة الموت، وصار الموت يطالع الناس فى كل الطرقات، فلا تجد بيتًا إلا وفيه صيحة، ولا تمر بشارع إلا وفيه عدة أموات، وقد شمل هذا الوباء كل شيء، فقد امتد أثره إلى حيتان البحر، وطير السماء، ووحش البر، كذلك فسدت الزراعات بفعل وجود الدود فيها، كما تسممت الأسماك فى النهر والترع والبحيرات.

ويضيف عبده قاسم، أنه فى عام 750 هجرية أخذ الوباء ينحسر وما لبث أن انتهى، ولكن آثاره ونتائجه ظلت تفرض نفسها على الحياة المصرية فترة طويلة، بل إننا لا نغالى إذا قلنا إن هذا الوباء كان هو المقدمة الحقيقية للتدهور العام الذى بدا أشد وضوحًا مع مطلع القرن التاسع الهجرى ـ الخامس عشر الميلادى.

وبعد هذا الوباء المروع تعرضت البلاد لعدة أوبئة ومجاعات عاصرها المؤرخ تقى الدين المقريزى، والتى استمرت من عام 796 إلى 808 هجرية، إذ هاله ما شاهده فى أثناء هذه المجاعة، ولمس بنفسه أسبابها الحقيقية، وما دفعه لأن يؤلف كتابًا عن هذا الموضوع هو المعنون بـ«إغاثة الأمة بكشف الغمة».

وقد شهدت السنوات المائة الأخيرة من عصر سلاطين المماليك عدة مجاعات وأوبئة لعل من أشهرها الأوبئة الثلاثة التى رزحت البلاد تحت وطأتها فى عصر السلطان قايتباى، وكان آخرها سنة 867 هجرية 1491 ميلادية، وتذكر مصادر تلك الفترة أن واحدًا من هذه الأوبئة قضى على حوالى 200 ألف شخص، وهلك فيه ثلث المماليك تقريبًا، بل إن السلطان فقد ابنته وزوجته فى يوم واحد على الرغم من مستوى معيشة الحكام الذى لا يمكن مقارنته بمستوى معيشة عامة الناس، وصاحب هذه الأوبئة مجاعة رهيبة أمسكت بخناق الناس.

وللحق فإن الأوبئة والمجاعات فى ذلك العصر، لا سيما فى شطره الثانى، كثيرة ومترادفة بحيث لا يمكن أن نتتبع كلا منها على حدة.

وحصر عبده قاسم، الأوبئة التى شهدتها مصر فى زمن المماليك، وكان أكثر حصدًا للأرواح، ما سمى بالفناء الكبير أو الموت الأسود، عام 1348 ميلادية، ووباء آخر استمر يحصد الأرواح على مدار 4 شهور عام 1367 مـ، وبلغ عدد ضحاياه فى القاهرة والفسطاط حوالى 100 شخص يوميًا، بجانب وباء عام 1380 و1381 ميلادية والذى بدأ فى الإسكندرية ثم انتشر تدريجيًا حتى عم بلاد الوجه البحرى والعاصمة، وعدد ضحاياه كان فى مدينة القاهرة 300 نسمة يوميًا، عدا الضحايا المجهولين الذين كانت جثثهم توجد ملقاة فى كل مكان.

وفى عام 1389 أنتشر فى القاهرة وضواحيها وباء قضى على عدد من السكان، وهو الطاعون، وفى عام 1420 جاء الطاعون مرة أخرى وفتك بالناس ووصل تأثيره إلى الإسكندرية، وفى عام 1429 انتشر وباء شمل أغلب مناطق الوجه البحرى والقاهرة وقضى على طوائف بأكملها من الأجانب المقيمين فى مصر آنذاك، وقضى على أسماك الأنهار والبحيرات، وحصد 100 ألف روح.