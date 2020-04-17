وسط تفشي فيروس كورونا في العالم وفي البلدان المجاورة للسويد، لم تتعلم تلك الدولة الأوروبية من تجارب جيرانها، فاتبعت سياسة التراخي في التعامل مع الفيروس، فكانت الأكثر ليونة لاحتواءه في أوروبا، ما جعلها تشهد معدلات متزايدة من الإصابات والوفيات مقارنة بالدول المجاورة لها.

فبالرغم من معاناة بريطانيا من اتباع سياسة "مناعة القطيع" وتراجعها عن اتباعها، بعد الاتنتقادات الواسعة التي تعرضت لها الحكومة، إلا أن السويد مازالت تنتهج تلك السياسة، التي تهدف لترك المرض يتفشى في البلاد لإكساب الشعب مناعة جماعية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتتصاعد معدلات الإصابة والوفيات يوميا في السويد وبوتيرة متسارعة، حتى وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 12 ألف، والوفيات تخطى الـ 1203 شخص، وهو معدل أعلى بكثير من فنلندا والدنمارك والنرويج، المجاورين لها، نظرا لاتخاذهم تدابير وإجراءات وقائية مشددة عنها.

فعلى عكس جيرانها ومعظم أوروبا، لم تفرض السويد أوامر الإغلاق أو الحظر، بل دعت المواطنين إلى تحمل المسؤولية واتباع إرشادات التباعد الاجتماعي إلى جانب اتخاذ تدابير عادية مثل حظر التجمعات لأكثر من 50 شخصًا، ووقف زيارة دور المسنين.

على الرغم من الاهتمام الدولي والجدل الداخلي حول السياسة التي تنتهجها السويد، ما زالت الحكومة السويدية تحافظ على نفس السياسة، بتعليمات وكالة الصحة العامة في البلاد، إذ قال بو لوندباك، أستاذ الوبائيات بجامعة جوتنبرج: إن "السلطات لم تعتقد أن الوباء سيصل إلى السويد على الإطلاق، وكان ذلك غباءا"، متابعا أن "الخدمات الصحية بالسويد كانت سيئة والدولة غير مستعدة للتعامل مع الفيروس"، وفقا لصحيفة "جاتركا بوست" الإندونيسية.

ووجه العلماء السويديون انتقادات لوكالة الصحة العامة في البلاد، وطالبوا الحكومة بإعادة النظر واتخاذ "إجراءات سريعة وجذرية"، في مقال نشر بصحيفة "داجنز نيهتر"، يوم الثلاثاء الماضي، جاء فيه أن "السويد تسجّل وفيات أكثر بعشرة أضعاف مقارنة بفنلندا المجاورة"، مشدّدين على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات المشددة التي اتّخذتها السلطات الفنلندية.

وبالرغم من أن الطريقة التي تدير بها السويد الأزمة الصحية، وهي الأقل صرامة بين الدول الأوروبية، تطرح تساؤلات وانتقادات على المستويين الوطني والدولي، لكن الحكومة والسلطات السويدية ترفض هذه الانتقادات، ويصرون على أن خطتهم ستظهر نتائجها على المدى الطويل، رافضين فرض أي إجراءات مشددة باعتبارها ستؤثر على الاقتصاد والمجتمع.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن مسؤولو الصحة أن 40% من الوفيات في منطقة ستوكهولم، مركز الوباء، يمكن تعود إلى دور المسنين والرعاية، فحتى مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تلك المؤسسات، إلا أن نصف دور التقاعد في العاصمة السويدية تعاني من حالات إصابة بالفيروس، وهو ما قد يفجر كارثة في الإصابات والوفيات بين المسنين في البلاد، وسط صعوبات تواجهها الحكومة في تفسير تفشي المرض.

فقالت وزيرة الصحة السويدية، لينا هالينجرين، في عمود بصحيفة "داجنز نيهتر"، قبل أيام: "ما زلنا لا نعرف السبب في تفشي الفيروس بتلك الوتيرة، ولكن هناك عدة أسباب قد تكون هي العامل"، متابعة "إما أن الحظر المفروض على الزيارات لم يتم تطبيقه أو أن العاملين الذين يعانون من الأعراض، أو الذين لم يعتقدوا أن لديهم أعراض، ذهبوا إلى العمل".

أما مدير مركز الصحة والشيخوخة في جامعة جوتنبرج، انجمار سكوج، فقال إن وضع وظروف العمل للعاملين في دور رعاية المسنين في السويد، قد يكونون هم التفسير لسرعة الانتشار في السويد، متابعا إن العاملين في دور المسنين غالبا ما يتلقون أجورا منخفضة وعقود غير رسمية، ولا يحصلوا على رواتب إذا بقوا في المنزل، لذلك فهم لا يجازفون بالبقاء في المنازل والجوع.