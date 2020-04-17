تم تغريم زوجين أستراليين، عن طريق الخطأ، بعد نشر صورة فى عطلة قديمة لهما على فيس بوك، بدون الإشارة ما إذا كانت الصورة حديثة أم قديمة، لتعتقد السلطات أن الزوجين انتهكا قواعد الحجر الصحى المنزلى المفروض فى البلاد بسبب انتشار وباء كورونا، بحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

وتعرض الزوجان جاز وجيرى، من ولاية فيكتوريا فى جنوب أستراليا، لغرامة كبيرة، بسبب ظن الشرطة أنهما سافرا لهدف غير ضرورى فى ظل تفشى الوباء، بينما التقطت الصورة فى عطلة خلال العام الماضى.

كان الزوجان يتصفحان الصور فى المنزل فى 5 إبريل، عندما قررا مشاركتها، بعد أن التقطاها العام الماضى خلال رحلة تنزهية، فى بلدة ساحلية فى شرق فيكتوريا، مما دفع رجال الشرطة للتوجه لمنزلهما بعد أربعة أيام، لتوقيع العقاب المناسب.

وبالفعل تم تغريم الزوج والزوجة ما يعادل 1000 دولار لكل منهما من قبل شرطة الولاية، نتيجة ظن الشرطة أنهما انتهكا الحظر الصارم للبلاد.

قال الزوج إنه جرى تحذيره وزوجته من أنهما فى حال نشر المزيد من الصور، فسيتم القبض عليهما.

فى نهاية المطاف أدركت الشرطة سوء الفهم وأبطلت الغرامة، وقال المتحدث باسم شرطة فيكتوريا لصحيفة الإندبندنت البريطانية: «لقد تمت مراجعة هذا الحادث واتخاذ القرار بسحب العقوبات».

من ناحية أخرى، نفت الشرطة أنهم كانوا يلاحقون المواطنين على موقع فيسبوك للعثور على منتهكى القواعد، وقال المتحدث: «إن الشرطة لا تراقب حسابات وسائل التواصل الاجتماعى على وجه التحديد ولكن ستتابع وتحقق فى الظروف المحيطة للانتهاكات الفردية المحتملة التى أبلغ عنها الجمهور».