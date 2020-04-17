بريطانيا: استخدام الطرق يعود لمستويات عام 1955 بسبب كورونا

قال وزير النقل جرانت شابس، اليوم الجمعة، إن الإغلاق شبه التام وسط جائحة فيروس كورونا، تسبب في انخفاض عدد المركبات التي تستخدم طرق بريطانيا إلى مستويات شوهدت آخر مرة عام 1955.

وردا على سؤال من سكاي نيوز حول ارتفاع استخدام السيارات منذ عطلة عيد الفصح الأسبوع الماضي، قال شابس إنه يبدو أنه جزء من نمط أسبوعي عادي ، وكان الاستخدام "بنفس المستويات التي كان عليها قبل أسبوع".

وصرح للمذيع "بصفتي وزيرا للنقل في القرن الحادي والعشرين أستطيع أن أقول الآن أن مستوى استخدام السيارات والطرق يعادل 1955".

وأضاف شابس: "يجب أن أكون أول وزير للنقل في التاريخ يحتفل بفكرة وجود عدد أقل من السيارات على الطريق وعدد أقل من الأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل العام من أي وقت مضى".

وتابع "لكن هذه علامة على مدى امتثال الشعب البريطاني لموقف الحياة والموت لإنقاذ الأرواح ، وأنا أحيي كل من شارك في ذلك".

وقررت الحكومة البريطانية، أمس الخميس، تمديد حظر مطبق في البلاد لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.

وأمرت الحكومة الجميع بالبقاء في المنزل باستثناء رحلات تسوق الطعام أو الاحتياجات الطبية أو شكل واحد من التمارين يوميًا.

يتم إغلاق المدارس والحانات والمطاعم ، ويتم تشجيع الناس على العمل في المنزل وتجنب وسائل النقل العام.

وأبلغت وزارة الصحة عن 861 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالعدوى "كوفيد 19"، يوم أمس الخميس، ليرتفع إجمالي الوفيات في بريطانيا إلى نحو 14 ألفا.