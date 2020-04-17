رئيس صندوق التنمية الثقافية ينعي شيخ الخطاطين محمد حمام



نعى فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وجموع العاملين بقطاع الصندوق، شيخ الخطاطين الفنان محمد حمام، عضو اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي، والذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما.

ولد محمد حمام في عام 1935 بحي عابدين، وعمل بمهنة الخط العربي منذ عام 1947، واشتغل في التليفزيون المصري قبيل افتتاحه منذ عام 1959، وأنشا فيه قسم الخط العربي، ثم عمل في عام 1961 بجريدة الأهرام حتى عام 1968، وتوالى عمله بأكبر الجرائد المجلات المصرية والعربية طول فترة حياته.

عمل بالتدريس منذ عام 1983 بمعهد الخط العربي، وكان له دورا رائدا في تأسيس الجمعية المصرية العامة للخط العربي، كما كتب 4 كراسات تعليمية للخط لدولة البحرين، وكتاب لتعليم الخط لغير الناطقين بالعربية بالمملكة المتحدة، واختير قوميسيرا لمعرض فن الخط العربي ببلغاريا عام 2002، وشارك في العديد من ملتقيات ومعارض الخط العربي في مصر والعالم.