إستونيا تتطلع إلى مناقشة تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا الأسبوع المقبل

قال رئيس وزراء إستونيا يوري راتاس اليوم الجمعة، إن المناقشات حول تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد يمكن أن تبدأ الأسبوع المقبل في ضوء التقدم الذي أحرزته البلاد في وقف انتشار المرض.

وكتب عبر موقع فيسبوك: "لقد وصلنا إلى نقطة تحول في حالة الطوارئ، فقد انخفض عدد الإصابات الجديدة المسجلة أسبوعيا في إستونيا لأول مرة".

وستتخذ الحكومة قرارها بشأن تخفيف القيود بناءً على سبعة معايير تم تحديدها اليوم الجمعة، بما في ذلك عدد حالات الإصابة بالفيروس، فضلا عن الوضع الاقتصادي العام واستعداد السكان للالتزام بالإجراءات التقييدية.

وسجلت إستونيا 1459 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، من بينها 38 حالة وفاة، بما يجعلها الدولة الأكثر تضررا في منطقة البلطيق.