فورد الأمريكية تعين ضابط استخبارات إسرائيلي متقاعد لإدارة تحليل البيانات

عينت شركة فورد موتور الأمريكية لصناعة السيارات، قائدا سابقا لوحدة استخبارات عسكرية إسرائيلية للإشراف على عمليات تحليل قاعدة بياناتها الضخمة بينما تتحرك الشركة لربط جميع سياراتها بـشبكة الإنترنت.

وسوف يصبح الكولونيل المتقاعد جيل جور آري (44 عاما) في أول مايو القادم رئيسا لإدارة التدقيق في البيانات وتحليلها بشركة فورد كجزء من تعديلات أولية أوسع نطاقا في الإدارة التنفيذية تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جيم فارلي، وسيقدم جور آري تقاريره لفارلي الذي يحل محل الرئيس التنفيذي لشركة فورد جيم هاكيت، وفقا للبيان.

وقامت فورد بتجهيز جميع المركبات الجديدة بخاصية الاتصال بالإنترنت العام الماضي، وقالت إنها ستقوم بتجهيز الموديلات الجديدة بأجهزة "أل تي إي" عالية السرعة من الجيل الرابع هذا العام.