النيابة تأمر بحبس شقيقين للإتجار في المواد المخدرة بالجيزة

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات مع شقيقين، والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خليفة اتهامهما بالاتجار في الأقراص المخدرة بمنطقة البدرشينبابجيزة، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين، تفيد قيام كلا من "م. أ" وشقيقه "س.أ" بالاتجار في الأقراص المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية، وعلي الفور تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهم كمية من المواد والأقراص المخدرة ومبالغ مالية وهاتفي محمول، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.



وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.