جامعة بني سويف تشيد نصبا تذكاريا تخليدا لأرواح لشهداء الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

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النصب التذكاري المشيد من قبل جامعة بني سويف تخليدا لأرواح شهداء الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا

كلف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، في سابقة هي الأولى من نوعها، الدكتور محمد ماضي أستاذ النحت والتشكيل الفراغي بعمل تصميم لنصب تذكاري؛ تمجيدًا لأرواح شهداء فيروس كورونا من الأطقم الطبية (أطباء - صيادلة – تمريض - أخصائيين المعامل والأشعة - مسعفين).

تأتي مبادرة جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور كأول جامعة تقيم نصبا تذكاريا لشهداء الواجب الطبي عرفانا لهم وتقديرا لمجهوداته وتمجيدا لأرواحهم الذكية، شهداء الواجب وكدروع بشرية لإنقاذ العديد من المرضى.

وسيتم وضع التمثال في ميدان شهداء الجيش الأبيض الواقع في تقاطع نهاية شارع عبد السلام عارف بكورنيش النيل بجوار مستشفى التأمين الصحي ومركز المؤتمرات، بارتفاع سبعة أمتار تقريبا. وذلك تحت إشراف الدكتور هشام بشرى مستشار رئيس الجامعة للتطوير ونائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد صاغ الفنان النصب بشكل تحليلي في صورة فراغية لفيروس كورونا متوسطة حائطا مشقوق نصفين، بلون داكن للدلالة على بشاعة الفيروس المتهاوي ويتوسط الحائط المشقوق يدان بلون ابيض تساند إحداهما الأخرى لتمثلان الطاقم الطبي، ينطلق منها طائر مستعد للتحليق ممثلًا روح الشهيد التي فاضت إلى بارئها بعد أن أدت واجبها على أكمل وجه منتصرة وسعيدة.

ويعلو الحائط المنقسم كلمة الجيش الأبيض كعنصر تعبيري مقروء يعلن عن هويته ليتوج النصب التذكاري ويعطيه رسوخا و شموخا وعزة.