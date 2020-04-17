منظمة الصحة العالمية تؤيد إعادة فتح أسواق الأطعمة الطازجة بعد القضاء على كورونا

أبدى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، تأييده لإعادة فتح الأسواق التقليدية للأطعمة الطازجة فيما بعد القضاء على فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" شريطة الوفاء بمعايير صارمة لسلامة الأغذية والصحة العامة.

وقال جبريسوس، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة - إن الأسواق التقليدية للأطعمة الطازجة "مصدر مهم للغذاء لملايين الأشخاص حول العالم، مؤكدا أنه ينبغي السماح لتلك الأسواق بإعادة العمل بعد انحسار "كوفيد-19" بشرط الوفاء بالمعايير الصارمة الخاصة بالصحة العامة وسلامة الأغذية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تطبيق الحكومات حظر تجارة الأطعمة الحيوانية في الوقت الحالي، حسب النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو".