 منظمة الصحة العالمية تؤيد إعادة فتح أسواق الأطعمة الطازجة بعد القضاء على كورونا - بوابة الشروق
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منظمة الصحة العالمية تؤيد إعادة فتح أسواق الأطعمة الطازجة بعد القضاء على كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية
مدير منظمة الصحة العالمية
جنيف - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 17 أبريل 2020 - 9:47 م | آخر تحديث : الجمعة 17 أبريل 2020 - 9:47 م

أبدى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، تأييده لإعادة فتح الأسواق التقليدية للأطعمة الطازجة فيما بعد القضاء على فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" شريطة الوفاء بمعايير صارمة لسلامة الأغذية والصحة العامة.

وقال جبريسوس، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة - إن الأسواق التقليدية للأطعمة الطازجة "مصدر مهم للغذاء لملايين الأشخاص حول العالم، مؤكدا أنه ينبغي السماح لتلك الأسواق بإعادة العمل بعد انحسار "كوفيد-19" بشرط الوفاء بالمعايير الصارمة الخاصة بالصحة العامة وسلامة الأغذية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تطبيق الحكومات حظر تجارة الأطعمة الحيوانية في الوقت الحالي، حسب النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو".


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