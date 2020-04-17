دعم مصر: مجلس النواب يبحث إعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الوزراء خلال جلسته العامة المقبلة

القصبى: عبدالعال وجّه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حفاظا على صحة النواب.. وأبو المجد: تقديم موعد الجلسات بسبب استقرار الأوضاع ورسالة طمأنينة.. ومن حق الرئيس فى ظل قانون الطوارئ أن يأخذ عدة قرارات فى ظل الأزمة الحالية





قال رئيس ائتلاف «دعم مصر» الهادى القصبى، إن رئيس مجلس النواب على عبدالعال قرر تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس ليكون 21 إبريل المقبل بدلا من يوم 29 إبريل، مشيرا إلى أن المجلس سيجدد خلال جلسته العامة حالة الطوارئ.

وأوضح القصبى لـ«الشروق»، أن مجلس النواب سيبحث خلال جلسته العامة إعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الوزراء فى ظل هذه الأزمة التى يعانى منها العالم أجمع والخاصة بفيروس كورونا وحتى تكون الإجراءات التى يتخذها «مقننة» سواء من تأجيل مدارس أو جامعات أو تأجيل استحقاق الضرائب وإعطاء منح استثنائية للمواطنين وغيرها من القرارات.

وأشار القصبى إلى أن الموازنة العامة للدولة تم إرسالها إلى اللجان النوعية للبدء فى مناقشتها من أجل اعتمادها وإقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب وجّه باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية اللازمة حفاظا على صحة وسلامة النواب وذلك قبل انعقاد الجلسة العامة، وسيكون متاحا للنواب تسجيل حضورهم عبر بصمة الوجه.

مشيرا إلى أنه تم تركيب 5 ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية إحداها مخصصة للنواب ذوى الإعاقة، بجانب أنه سيكون هناك مسافات فى الجلوس بين النواب وسيتم وضع علامة لكل نائب ليجلس فيها، واستخدام أكثر من قاعة والجلسة العامة ستكون فى قاعة الشورى لكبر حجمها.

من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أسامة أبو المجد، إن تقديم موعد الجلسات العامة لمجلس النواب بسبب استقرار الأوضاع، يعد رسالة طمأنينة للمواطنين، ومن أجل إنجاز الجدول التشريعى للبرلمان.

وأضاف أبو المجد لـ«الشروق»، أنه تم تحويل الموازنة العامة للدولة إلى اللجان، وأنه سيتم الانتهاء منها فى أسرع وقت لأنها مرتبطة ببعض نصوص الدستور للتصديق عليها، بجانب أن اللجنة العامة ستجتمع، وسوف تعد تقريرا لحالة الطوارئ وسوف يتم إرساله للجلسة العامة لمناقشته وتجديد حالة الطوارئ.

وأشار أبو المجد إلى أنه من حق الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ظل قانون الطوارئ أن يأخذ عدة قرارات تتعلق بالأمن القومى للبلاد فى ظل هذه الأزمة لأن الدستور يكفل له ذلك، وبعدها يتم التصديق عليها من قبل مجلس النواب، لافتا إلى أن البرلمان اتخذ عددا من الإجراءات الاحترازية لحماية النواب وذلك فى ظل أزمة فيروس كورونا.