الإفراج عن زعيم مافيا في تركيا بموجب قانون العفو المبكر الخاص بكورونا

أفاد موقع "أرتي جرتشك" الإخباري التركي، أمس الخميس، أن السلطات التركية أطلقت سراح زعيم المافيا التركي علاءالدين تشاكجي، ضمن المفرج عنهم بموجب قانون العفو المبكر الذي يهدف لتخفيف انتشار فيروس كورونا في السجون التركية المكتظة.

وخرج تشاكجي من سجن سنجان في العاصمة أنقرة محاطا بأصدقائه ومحاميته والمقربين منه.

ونشرت محاميته زينب جيفتشي على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" خطاب كتبه موكلها تشاكجي بخط يده يشكر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحليفه زعيم حزب الحركة القومية دولت بهاتشالي على إعطائه الحرية هو والعديد من زملائه المسجونين.

وبحسب الموقع فإن تشاكجي كان أدين بتأسيس وقيادة منظمة إجرامية، والعديد من التهم الأخرى، وكل منها يحمل عقوبة سجن طويلة.

وأشار الموقع إلى أن تشاكجي كان اسمًا بارزًا في الثمانينيات باعتباره قائدًا للجريمة وأحد زعماء المافيا في تركيا، واتهم في عام 1995 بقتل زوجته أمام ابنهما قبل أن يفر للخارج. وتم تسليمه من فرنسا حيث هرب بعدها لخارج البلاد وقامت الحكومة النمساوية بتسليمه مرة أخرى، ومنذ عام 2004 ، وحكمت المحكمة الجنائية العليا في ولاية بورصا عليه عام 2006 بالسجن مدى الحياة.

وكان البرلمان التركي قد أقر، الثلاثاء الماضي، قانونا يتيح الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء لتخفيف الازدحام في السجون وحماية المعتقلين من الإصابة بفيروس كورونا، لكن معارضين انتقدوا القانون لاستثنائه سجناء الرأي والمسجونين بتهم سياسية وشموله لمدانين بتهم جنائية.

ويفتح القانون الباب أمام الإفراج المؤقت عن حوالي 45 ألف سجين للحيلولة دون انتشار كورونا. وسيخرج السجناء من السجون تحت إشراف القضاء حتى نهاية مايو ويتيح القانون لوزارة العدل إمكانية مد هذه الفترة 3 مرات شهرين في كل مرة كحد أقصى.