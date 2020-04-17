هامبورج الألماني يمدد عقد نجمه الشاب حتى 2024

أعلن نادي هامبورج، الناشط بدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة، تمديد تعاقده مع جوشوا فاجنومان لثلاثة أعوام وحتى 2024.

وقال جوشوا /19 عاما/ :" كان حلمي أن ألعب للفريق الأول لهامبورج عندما كنت طفلا".

وفي مارس 2018 لعب جوشوا أول مباراة له في البوندسليجا مع هامبورج وكان أصغر لاعب يشارك مع الفريق. وولد اللاعب في مدينة هامبورج ويلعب للفريق منذ 2010.

وخلال هذا الموسم، شارك جوشوا في ست مباريات بشكل أساسي على التوالي. وبعد ذلك ابتعد عن تشكيلة الفريق بسبب الإصابة بكسر في القدم لكنه بات جاهزا حاليا.