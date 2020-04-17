فوتشي: خطة إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي تحمل مخاطر بحدوث انتكاسات

حذر أنتوني فوتشي، كبير مسؤولي الصحة العامة الذي يتعامل مع تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، من خطر حدوث بعض الانتكاسات في إطار العودة إلى الحياة الطبيعية في البلاد.

وقال فوتشي مساء الخميس إن خطة إعادة فتح الاقتصاد تم إعدادها بمرونة تشمل القدرة على إعادة تطبيق إجراءات أكثر صرامة لوقف انتشار العدوى مرة أخرى.

وتابع "قد تكون هناك بعض الانتكاسات. دعونا نواجه ذلك. هذه خطوة مجهولة العواقب"، "قد نضطر إلى التراجع قليلاً" قبل المضي قدمًا مرة أخرى في فتح البلاد والاقتصاد.

وأضاف أن هناك "نقاط فحص متعددة للسلامة" تتضمنها هذه الخطة التي يجري الإعلان عنها، مما يعني أن السلطات يمكنها أن تراقب إعادة الفتح بعناية.