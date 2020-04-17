 فوتشي: خطة إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي تحمل مخاطر بحدوث انتكاسات - بوابة الشروق
الجمعة 17 أبريل 2020 1:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

فوتشي: خطة إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي تحمل مخاطر بحدوث انتكاسات

أنتوني فوتشي
أنتوني فوتشي
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 17 أبريل 2020 - 1:41 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 أبريل 2020 - 1:41 ص

حذر أنتوني فوتشي، كبير مسؤولي الصحة العامة الذي يتعامل مع  تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، من خطر حدوث بعض الانتكاسات في إطار العودة إلى الحياة الطبيعية في البلاد.

وقال فوتشي مساء الخميس إن خطة إعادة فتح الاقتصاد تم إعدادها بمرونة تشمل القدرة على إعادة تطبيق إجراءات أكثر صرامة لوقف انتشار العدوى مرة أخرى.

وتابع "قد تكون هناك بعض الانتكاسات. دعونا نواجه ذلك. هذه خطوة مجهولة العواقب"، "قد نضطر إلى التراجع قليلاً" قبل المضي قدمًا مرة أخرى في فتح البلاد والاقتصاد.

وأضاف أن هناك "نقاط فحص متعددة للسلامة" تتضمنها هذه الخطة التي يجري الإعلان عنها، مما يعني أن السلطات يمكنها أن تراقب إعادة الفتح بعناية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك