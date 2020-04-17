طالبان تطلق سراح 20 سجينا آخرين موالين للحكومة الأفغانية

أطلقت حركة طالبان سراح دفعة ثانية، ضمت 20 سجينا من الموالين للحكومة، وذلك من سجونها في إقليم "لغمان" بشرق أفغانستان.

وصدر الإعلان عن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهدن عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مساء أمس الخميس.

ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاق سلام في العاصمة القطرية الدوحة أواخر فبراير الماضي، يتضمن إطلاق سراح 5 آلاف سجين من الجماعة المسلحة، مقابل ألف من السجناء الموالين للحكومة، قبل بدء محادثات السلام الأفغانية الأفغانية.

ويمهد الاتفاق الطريق أيضا لانسحاب تدريجي لجميع القوات الدولية من أفغانستان.

وكانت طالبان سلمت يوم الأحد الماضي 20 سجينا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإقليم قندهار، جنوبي البلاد، بعد أن أطلقت الحكومة سراح 361 مسلحا من الحركة على أربع مراحل.

والتقى مسؤولون أمريكيون كبار مع زعماء من طالبان في الدوحة في وقت سابق هذا الأسبوع ثم توجهوا إلى إسلام آباد، حيث ناقشوا عملية السلام الأفغانية مع قائد الجيش الباكستاني.

وفي إطار متصل، قتل مسلح ستة من العمال الأفغان في قاعدة باجرام الجوية بإقليم باروان شمالي البلاد.

وذكرت وحيدة شاهكار، المتحدثة باسم الإقليم، أن ثلاثة آخرين أصيبوا عندما فتح المسلح الذي كان يستقل دراجة بخارية النار على عمال كانوا في طريق العودة إلى منازلهم.

وألقت وحيدة باللوم على مسلحي طالبان في الهجوم الذي وقع الليلة الماضية، لكن متحدثا باسم الجماعة نفى تورطها فيه.