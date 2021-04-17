خبراء الصحة في أونتاريو يطالبون بفرض الإقامة الجبرية في المنازل لمدة 6 أسابيع

قال خبراء الصحة الحكوميين في إقليم أونتاريو الكندي، اليوم الجمعة، إن الطريقة الوحيدة لتسطيح منحنى ارتفاع العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هو إصدار أمر تنفيذي بالبقاء في المنازل لمدة ستة أسابيع، مع معدل تطعيم لا يقل عن 100 ألف جرعة يوميا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن المسؤولين القول، إن نسبة إشغال وحدات العناية المركزة بلغت 51٪ في غضون الأسبوعين الماضيين

وسجلت أونتاريو 812ر4 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 المنصرمة ودخول 701 حالة إلى وحدات العناية المركزة بسبب أمراض حساسة مرتبطة بكوفيد 19.

وقالت بلومبرج إن 634ر115 شخصا تلقوا التطعيم باللقاح المضاد للفيروس الفتاك خلال الساعات الـ24 الماضية، ولكن هناك عجز في اللقاحات في بعض المناطق.