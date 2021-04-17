السفير السوري بمسقط: العلاقات العُمانية السورية تستند إلى أسس عريقة

أكد السفير السوري لدى سلطنة عمان الدكتور بسام الخطيب، أنّ العلاقات العُمانية السورية تستند إلى أُسس تاريخية عريقة، ومحافظة على قواعدها الأساسية المبنية على الاحترام والصدق والمحبة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين ونظرتها الخيّرة لمصلحة الشعبين الصديقين.



وقال الخطيب -في تصريح خاص لوكالة الأنباء العمانية- إنّ السلطنة تركّز على المستقبل من خلال رؤية عُمان 2040، وبالتالي تبحث عن الشركاء الذين يستطيعون المساهمة، في ذلك من خلال مختلف الجوانب، ويوجد بالسلطنة العديد من المستثمرين السوريين بالمدى المتوسط، وهناك عدد كبير من المستثمرين يفكرون للقدوم للسلطنة.



وأشار إلى أنه خلال زيارته للسلطنة جرى الاتفاق على دفع الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، مُعربًا عن أمله في أن يكون هناك تطوُّر نوعي للاستثمارات، وأنه يوجد العديد من السوريين ذوي الخبرة والأكاديميين والموظفين في مختلف المؤسسات والجامعات والكليات والمشاريع في السلطنة.