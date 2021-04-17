الأسرة الملكية البريطانية تصل كنيسة سانت جورج لحضور جنازة الأمير فيليب

وصل أفراد من الأسرة الملكية البريطانية كنيسة سانت جورج قبل مراسم جنازة الأمير فيليب عصر اليوم السبت، فيما تتابعها ميجان ماركل زوجة الأمير هاري عبر التلفاز من المنزل في لوس أنجلوس.

وصورت عدسات الكاميرات أحفاد الأمير فيليب من بينهم، الأميرة يوجين والأميرة بياتريس والأمير ويليام، وهم يغادرون القصر ويصلون إلى الكنيسة بعد دقائق قليلة من الرحلة القصيرة.

وقالت مصادر مقربة من ميجان دوقة ساسكس أنها تتابع مراسم الجنازة من منزلها في لوس أنجلوس حيث أنها لا تستطيع حضور الجنازة بشكل شخصي.

وكانت زوجة الأمير هاري "تأمل" أن تتمكن حضور الجنازة، غير أن طبيبها نصحها بعدم السفر بسبب مرحلة الحمل التي تمر بها.

ومن غير المسموح سوى لثلاثين شخصا بحضور المراسم جراء قواعد فيروس كورونا الصارمة المتعلقة بالجنازات في بريطانيا.

ومن ناحية أخرى، سوف يرتدي الأمير هاري، دوق ساسكس، مجموعة من الأوسمة على سترته بعدما أكدت الأنباء أن أفراد العائلة الملكية سوف يرتدون سترات نهارية في المراسم الجنائزية.