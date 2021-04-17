من الخطأ أن يفعل الآباء كل شيء لأطفالهم، لأنهم يجب أن يتركوهم يتعلمون أن يكونوا مستقلين، وذلك عن طريق التركيز على مجموعة من المهارات الحياتية العشر في وقت مبكر.

ونشر موقع "بيرنتس" مجموعة من المهارات الحياتية التي يجب تعليمها للأطفال قبل سن العاشرة.

• تحضير وجبة بسيطة

اطلب من طفلك أن يساعدك في تحضير وجبات الطعام، والحرص على البقاء هادئًا إذا سكب أي شيء أو تسبب في فوضى، وذلك لكي يكونوا على ثقة بأنهم قادرين على تحضير الطعام.

• استخدام الويب بحكمة

يقضي الأطفال وقتًا أطول على الشاشة أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي من المهم تعزيز بعض القواعد لمساعدتهم على التنقل بأمان في العالم الرقمي.

• غسيل الملابس

يتوجه العديد من المراهقين إلى الكلية دون أدنى فكرة عن كيفية غسل ملابسهم، لذلك يمكن بدء دروس حول كيفية الغسيل عندما يبلغ أطفالك 6 سنوات.

• زراعة شتلة

يتعلم العديد من الأطفال كيفية زراعة بذرة، لكن لا يعرف جميعهم كيفية نقل البراعم إلى الحديقة، لذلك يجب تعليم الأطفال طرق ومهارات الزراعة، حيث تساعد مثل هذه الأنشطة، الأطفال، على التخلص من التوتر.

• مساعدة الشخص المختنق

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 9 سنوات، تعلم الإنعاش القلبي الرئوي، حيث يمكنهم التدرب على دمى الدببة.

• معالجة الجروح

للتأكد من أن طفلك لا يفزع عندما يرى الدم، يجب التأكد من تجنب المبالغة في رد فعل نفسك، وجعلهم يتعلمون كيفية تقديم الإسعافات الأولية لمن أصيب.