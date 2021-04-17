 روسيا تطالب القنصل الأوكراني الموقوف في بطرسبرج بمغادرة أراضيها - بوابة الشروق
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روسيا تطالب القنصل الأوكراني الموقوف في بطرسبرج بمغادرة أراضيها

د ب أ
نشر في: السبت 17 أبريل 2021 - 7:36 م | آخر تحديث: السبت 17 أبريل 2021 - 7:36 م

أعلنت روسيا أن القنصل العام الأوكراني في مدينة سان بطرسبرج ألكسندر سوسونيوك شخص غير مرغوب فيه، بعد توقيفه بتهمة تلقي معلومات سرية،وطالبته بمغادرة البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أنها أبلغت القائم بالأعمال الأوكراني في البلاد فاسيلي بوكوتيلو بهذا القرار خلال استدعائه إلى الوزارة اليوم السبت،بحسب قناة"إر تي العربية"الروسية.

وذكرت الوزارة أن الجانب الروسي أشار خلال اللقاء إلى أن الأنشطة غير القانونية التي مارسها القنصل "غير مقبولة ولا تتماشى مع صفة موظف قنصلي"، مشددة على أن هذه الأنشطة "مضرة بمصالح روسيا".

وقالت الوزارة إنها أبلغت القائم بالأعمال الأوكراني بأن "استمرار تواجد سوسونيوك في الأراضي الروسية غير مرغوب فيه" ونصحت القنصل بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة اعتبارا من الاثنين القادم 19 أبريل.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان هيئة الأمن الاتحادي الروسية عن إلقاء القبض يوم أمس على سوسونيوك الذي يعمل في البلاد منذ سنوات، أثناء تسلمه من مواطن روسي معلومات سرية تعود إلى قواعد بيانات الأجهزة الأمنية في البلاد.


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