محمد محمود: اتخضيت من ردود الفعل الإيجابية على دوري بمسلسل نجيب زاهي زركش

قال الفنان محمد محمود، إنه تفاجأ عندما عرض عليه مسلسل «نجيب زاهي زركش» مع الفنان يحيى الفخراني، موضحًا أنه كان يتمنى أن يؤدي دور طريف عندما قرأ ورق العمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «المحور»، مساء الجمعة، أنه كان يحلم بالعمل مع الفنان يحيى الفخراني والمؤلف عبدالرحيم كمال والمخرج شادي الفخراني، معقبًا: «ربنا كرمني بالثلاثة».

وأوضح أنه بدأ بروفات العمل منذ شهر سبتمبر الماضي مع الفنان يحيى الفخراني، ذاكرًا أنه فنان متعاون ومحترم ويريد أن يكون من يمثل بجواره فنانًا كبيرًا.

وذكر أن مسلسل «نجييب زاهي زركش» بدأ تصويره في شهر أكتوبر الماضي أي قبل موسم بدء تصوير الأعمال الدرامية لرمضان، مضيفًا أن هذا العمل الأول الذي يشهد هذا الكم من البروفات والتحضير ما جعله يشعر بقيمته وثقله.

وأشار إلى أنه كان يشعر بحمل كبير على أكتافه لوقوفه بجوار فنان كبير كيحيى الفخراني، مؤكدًا أن العمل لم يواجه أي صعوبات بسبب قيادة المخرج شادي الفخراني ولالتزام جميع طاقم العمل بالإجراءات الاحترازية.

وعن شعوره تجاه ردود الأفعال الإيجابية حول دوره في المسلسل تابع: «حسيت إني معملتش حاجة قبل كده، اتخضيت من ردود الأفعال وحسيت بقيمة إني أبقى جمب فنان كبير زي يحيى الفخراني».