مذكرة تفاهم بين «المصرية للاتصالات» و«سوداتل» لتعزيز التعاون فى مجال الربط الدولى

عادل حامد: نستهدف الاستفادة من الربط الحالى بين مصر والسودان

وقعت الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة سوداتل للاتصالات مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فى مجال الربط الدولى بين مصر والسودان وذلك من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للشبكة الأرضية التى تربط البلدين وتطويرها بأحدث التقنيات لدعم نقل الحركة الدولية، وكذلك الربط بين محطة إنزال سوداتل ببورسودان ومحطات إنزال المصرية للاتصالات بالبحر الاحمر والكابلات البحرية الموجودة بها.

وقع الاتفاقية عبر تقنية الفيديو كونفرانس المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات والمهندس مجدى طه، الرئيس التنفيذى والمدير العام لمجموعة سوداتل للاتصالات.

يأتى ذلك فى إطار سعى الشركة المصرية للاتصالات إلى تطوير المشاريع مع مجموعة سوداتل والتطوير المستمر للبنية التحتية بين البلدين بما يخدم عملاء الشركتين، وبما يؤكد استراتيجية المصرية للاتصالات الرامية إلى الربط مع دول الجوار ومنها لباقى الدول الأفريقية لتمكينها من تطوير خدماتها لتحقيق التحول الرقمى الشامل فى القارة الأفريقية. وتأتى هذه الخطوة بالتزامن مع نظام الكابل البحرى HARP الذى أطلقته المصرية للاتصالات والذى سوف يربط القارة الأفريقية بأكملها بمصر وأوروبا.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات ان الاتفاق يتيح المجال نحو تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الربط الحالى بين مصر والسودان والعمل على خلق فرص جديدة للربط الدولى من خلال الكابلات البحرية بهدف الدفع نحو التحول الرقمى فى مصر والمنطقة.

من جانبه أوضح المهندس مجدى طه، الرئيس التنفيذى والمدير العام لمجموعة سوداتل أن مذكرة التفاهم جاءت فى إطار العلاقة الأزلية والمتطورة التى تربط بين والسودان ومصر مما يعود بالخير والفائدة على المنطقة فى مختلف المجالات. وأضاف أن التوقيع يأتى وفقا للرؤية الاستراتيجية لمجموعة سوداتل فى إحداث التطور التكنولوجى وفى تعزيز سبل التعاون المشترك فى الربط القارى والدولى.