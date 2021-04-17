قال رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إن موقف السودان واضح ومعلوم بالنسبة للجميع في ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أن بلاده تريد «اتفاقًا ملزمًا ومكتوبًا يختص بالملء والتشغيل للسد».

وأضاف البرهان، خلال لقاء لفضائية «الحدث العربية»، أن السودان ينسق مع مصر في كيفية إدارة المياه باعتبار أن مجرى النيل يربط بين دولتي المصب، قائلًا إن المفاوضات لم تصل إلى نتائج بعد التفاوض والتحاور لسنوات عدة مع الجانب الإثيوبي.

وأشار إلى أن مجلس الأمن والدفاع السوداني فوض رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، لإدارة ملف سد النهضة، موضحًا أن الأخير يطلع المجلس دوريًا بمستجدات التفاوض.

ولفت إلى الاتفاق مع رئيس الوزراء السوادني على الخطوة الواردة في إعلان المبادئ حال فشل المفاوضات أو توصل الأطراف الفنية إلى اتفاق، وهي دعوة الرؤساء للتشاور في الأمر.