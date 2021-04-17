تشييع جثمان سفير فلسطين في سوريا بدمشق

جرى في دمشق اليوم السبت تشييع جثمان سفير دولة فلسطين لدى سورية، محمود الخالدي، الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كرونا المستجد.

وقال رئيس جبهة النضال الفلسطيني، خالد عبد المجيد لوكالة الأنباء الألمانية: "شيع اليوم جثمان السفير الخالدي من مستشفى يافا في دمشق وتم الدفن في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك".

وأضاف عبد المجيد أن قادة الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق شاركوا في مراسم التشييع، إلى جانب رئيس هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني".

ويعتبر الخالدي أحد القادة المؤسسين لحركة فتح وعضو لجنتها المركزية الأولى، وشارك في اتخاذ قرار انطلاقة "الكفاح المسلح" في أول يناير 1965، وكان ممثلًا لـ منظمة التحرير الفلسطينية في سورية منذ عام 1969.

والسفير الخالدي من مواليد مدينة حيفا الفلسطينية في عام 1932، وتلقى تعليمه الابتدائي في حيفا، وأتم تعليمه الإعدادي والثانوي بمدينة دمشق، وهو أحد مؤسسي حركة فتح وعضو لجنتها المركزية الأولى، وعمل سفيراً لدولة فلسطين في دمشق منذ عام 2011.

ورفعت الحكومة السورية في يوليو 2012 مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى سفارة.