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تراجع حركة السفر بمطارات اليونان 60% خلال مارس الماضي

أثينا - أ ش أ:
نشر في: السبت 17 أبريل 2021 - 2:24 م | آخر تحديث: السبت 17 أبريل 2021 - 2:28 م
أظهرت بيانات هيئة الطيران المدني اليونانية (HCAA)، اليوم، انخفاضا حادا في حركة الركاب في جميع مطارات اليونان للشهر الثالث عشر على التوالي، حيث لا تزال القيود المفروضة على السفر الجوي سارية بسبب فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء اليونانية اليوم السبت، إن حركة الركاب انخفضت بنسبة 60.1%، وفقا لبيانات هيئة الطيران المدني عن شهر مارس الماضي، مشيرة إلى عبور ما مجموعه 402.5 ألف مسافر عبر المطارات اليونانية الشهر الماضي، مقارنة بما يقرب من مليون مسافر للفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت حركة الركاب المحلية والدولية على حد سواء بشكل حاد بنسبة 42% و72.2% على التوالي مقارنة بعام 2020

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