المحال البريطانية تشهد نشاطا إيجابيا حقيقيا بعد إعادة فتح المخازن

شهدت المحال البريطانية نشاطا "إيجابيا حقيقيا" بعد أن أعادت المخازن فتح أبوابها في إنجلترا وويلز هذا الأسبوع، طبقا لخبراء في قطاع البيع بالتجزئة.

وقالت هيلين ديكنسون، المديرة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني اليوم السبت أن عدد الأشخاص الذين يتدفقون على المخازن البريطانية "بدأ بشكل جيد فعليا" هذا الأسبوع، على الرغم من تراجع الإقبال مقارنة بأرقام 2019، طبقا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "بي.بي.سي".

ولم يتم أخذ أي أرقام لنفس الفترة العام الماضي، حيث أن البلاد كانت تخضع بالفعل لإغلاق وكانت المحلات مغلقة، طبقا لما ذكرته ديكنسون.

وقالت ديكنسون للـ(بي.بي.سي) "من منظور البيع بالتجزئة، لقد خرج الناس حقا ودعموا أعمالهم المحلية وجميع تجار التجزئة الذين تحدثت إليهم قالوا أن تلك الأيام الأولى من الأسبوع الماضي أو نحو ذلك كانت إيجابية حقا، فيما يتعلق بالتعامل التجاري".

يذكر أنه منذ ديسمبر الماضي، يتم إغلاق المحلات في إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

وأعادت انجلترا وويلز فتح محلاتها غير الأساسية يوم الاثنين الماضي، بينما سيتم إعادة فتح المحلات غير الأساسية في 26 إبريل الجاري في اسكتلندا و30 من الشهر ذاته في أيرلندا الشمالية.