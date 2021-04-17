 رئيس الوزراء الباكستاني يطالب الغرب بتعقب من يقوم بنشر الكراهية ضد المسلمين - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الباكستاني يطالب الغرب بتعقب من يقوم بنشر الكراهية ضد المسلمين

إسلام آباد - أ ش أ
نشر في: السبت 17 أبريل 2021 - 2:20 م | آخر تحديث: السبت 17 أبريل 2021 - 2:21 م
طالب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم السبت، حكومات الدول الغربية، بمعاقبة من يقوم بنشر الكراهية ضد المسلمين حول العالم "على غرار قوانين (المحرقة أو الهولوكوست).

وقال خان -وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- "أطلب من المتطرفين في الدول الغربية الاعتذار من الإساءة لمقام النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بحجة حرية التعبير؛ الأمر الذي جرح مشاعر الملايين من المسلمين عبر العالم".

وأوضح أن حكومته اتخذت الإجراء الصارم، وحظرت حركة (لبيك باكستان)، وفق قانون مكافحة الإرهاب، عندما تحدت سلطة البلاد وسيادة القانون، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون والدستور.

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