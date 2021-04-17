 محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء أعمال رصف ورفع كفاءة شارع ال60 بحوض 10 - بوابة الشروق
السبت 17 أبريل 2021 7:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟
النتـائـج تصويت

محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء أعمال رصف ورفع كفاءة شارع ال60 بحوض 10

هدى الساعاتي
نشر في: السبت 17 أبريل 2021 - 6:57 م | آخر تحديث: السبت 17 أبريل 2021 - 6:57 م

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، إشاء بدء أعمال رصف ورفع كفاءة شارع ال60 بحوض 10 بنطاق حي المنتزة ثان، بطول كيلو متر، وتكلفة تقديرية مليون ونصف جنيه، والذي يعد من أهم الشوارع الرئيسية بقرية حوض عشرة، ولم يتم رصفه منذ مدة طويلة.

وأوضح المحافظ أن أعمال رصف الطريق جاءت استجابة لشكاوى أهالى قرية حوض عشرة، ومطالبهم برصف الطريق بداية من كنيسة حوض عشرة وحتى كوبرى الستين، مضيفا أنه على الفور تم إدراج الشارع ضمن الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى 2020/2021.

وأكد الشريف أن المحافظة تحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا الأولويات والاحتياجات وفي حدود الاعتمادات المتاحة، فضلا عن محاولة توفير اعتمادات مالية للطرق التي تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القرى والمحاور الرئيسية لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك