محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء أعمال رصف ورفع كفاءة شارع ال60 بحوض 10

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، إشاء بدء أعمال رصف ورفع كفاءة شارع ال60 بحوض 10 بنطاق حي المنتزة ثان، بطول كيلو متر، وتكلفة تقديرية مليون ونصف جنيه، والذي يعد من أهم الشوارع الرئيسية بقرية حوض عشرة، ولم يتم رصفه منذ مدة طويلة.

وأوضح المحافظ أن أعمال رصف الطريق جاءت استجابة لشكاوى أهالى قرية حوض عشرة، ومطالبهم برصف الطريق بداية من كنيسة حوض عشرة وحتى كوبرى الستين، مضيفا أنه على الفور تم إدراج الشارع ضمن الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى 2020/2021.

وأكد الشريف أن المحافظة تحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا الأولويات والاحتياجات وفي حدود الاعتمادات المتاحة، فضلا عن محاولة توفير اعتمادات مالية للطرق التي تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القرى والمحاور الرئيسية لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.