أفغانستان: 72 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم السبت 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 1124 عينة تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

كما سجلت الوزارة عشر حالات شفاء من الفيروس في نفس الفترة، ولم تسجل أي حالات وفاة في الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي حصيلة الإصابات بلغت الآن 57 ألفًا و793، وإجمالي حصيلة الوفيات 2539 وإجمالي حصيلة الشفاء 52 ألفا و115.

وحتى الآن، جرى اختبار 381 ألفًا و98 عينة في مراكز حكومية، وهناك 3139 حالة نشطة في البلاد، طبقًا لبيانات صادرة عن الوزارة.