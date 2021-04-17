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أعداد جريدة الشروق
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تونس: إجراءات جديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد

أ ش أ
نشر في: السبت 17 أبريل 2021 - 6:18 م | آخر تحديث: السبت 17 أبريل 2021 - 6:18 م

أعلنت الهيئة الوطنية التونسية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم السبت إجراءات جديدة للحد من انتشار الفيروس والتى سيتم العمل بها من 18 أبريل الجاري وحتى 30 من الشهر ذاته.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن الإجراءات تضمنت حظر تجوال العربات الخاصة والدراجات النارية ووسائل النقل الحضري من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا ما عدا الحالات الاستثنائية المبررة مع المحافظة على توقيت حظر التجول من الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا، وغلق جميع المحلات التي تخالف إجراءات منع انتشار العدوى والتي لا تلتزم بتوقيت حظر التجول بصورة فورية، وتعليق الدروس في المدارس الإبتدائية والإعدادية والمعاهد ودعوة الأطراف المعنية إلى اجتماع عاجل لإقرار آليات متابعة السنة الدراسية وإجراء الامتحانات الوطنية، واعتماد منظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم العالي.

كما تضمنت الإجراءات تطبيق فارق توقيت بساعة واحدة بين فريقي عمل في القطاع العام بالوظيفة العمومية عند بداية ونهاية حصة العمل اليومية ودعوة مؤسسات القطاع الخاص لوضع الآليات الكفيلة للحد من العمل الحضوري، وإرساء آليات التحليل الآني عند الدخول إلى تونس بجميع نقاط العبور الجوية والبحرية والبرية واعتماد الحجر الصحي الإجباري للحالات الإيجابية بالنسبة لكل المسافرين بصفة فردية، والتشديد على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية ودعوة المحافظين لتفعيل الإجراءات الاحترازية وغلق جميع المناطق ذات مستوى إنذار مرتفع جدا.

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