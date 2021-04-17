الكاظمي يؤكد دور علماء الدين في نشر التوعية الصحيحة بالعراق

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن هناك دورا كبيرا يقوم به علماء الدين في نشر التوعية الصحيحة بعد سنين طويلة من الحروب التي نالت الكثير من القيم والمبادئ.

وقال الكاظمي، خلال لقاء جمعه مع عدد من علماء الدين فقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت، إن علماء الدين لهم دور كبير في إعادة الوضع الطبيعي للمجتمع الذي عانى من الظلم والدكتاتورية والفوضى.

وشدد على أهمية دور الدين في المجتمع، الذي يدعو إلى القيم التي يحتاجها الفرد والمجتمع وكذلك الدولة بحاجة إليها.

وتابع الكاظمي: "أولوياتنا تبدأ من الاهتمام بالجيل الجديد، وأرى أنها مسؤولية دور العبادة ، كما هي مسؤولية المدرسة والجامعة والدولة والإعلام بشكل عام".

واعتبر الكاظمي، أن الدين ركن أساسي في هوية المجتمع العراقي، واشترط عدم مخالفة ثوابته واحترام مشاعر غالبية الشعب العراقي وعدم المساس برموزه وشعائره.