أفغانستان تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سجلت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، اليوم السبت، 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 57 ألفا و793 إصابة.



وذكرت الوزارة -حسبما نقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية- أن 10 أشخاص تماثلوا للشفاء بعد إصابتهم بالفيروس خلال الفترة نفسها، ليصبح إجمالي عدد حالات التعافي 52 ألفا و115 حالة.



وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة على مدار أمس، ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس متوقفا عند 2539 حالة وفاة.